Britisches Blatt: Fans verlassen Russland nach WM mit neuen Anschauungen

Laut dem gestrigen Artikel unter dem Titel „Ten things we have learned from the first round of World Cup games“ heißt es: Russland demonstriere im Laufe des WM-Monats sein „bestes und lächelndstes Gesicht“ und die Russen seien froh, „das Tournier und die Fans begrüßen zu dürfen“.

© Sputnik / Konstantin Tschalabow Nach Ankunft in Russland: Britische Fans glauben ihren Medien nicht mehr

Moskau sei zu einem zentralen Punkt für Fans geworden. Tausende Menschen würden für ein paar Nächte zwischen den Spielen pendeln und eine Karneval-Atmosphäre schaffen.

„Die politischen Spannungen und alle anderen Probleme in Bezug auf die russische Regierung werden bleiben, wenn die WM die Stadt (Moskau – Anm. d. Red.) verlässt, aber vermutlich werden viele Menschen Russland mit wunderbaren Erinnerungen und anderen Ansichten verlassen“, heißt es im Artikel.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in elf russischen Städten statt: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.