Traumurlaub: Am Baikalsee in der Jurte die WM im Handy schauen

Bei der WM in Russland macht man sogar abseits der gängigen Pfade interessante Bekanntschaften. Eine solche machte unser Reporter am Ufer der Moskwa.

Die jungen Männer sprechen deutsch. Was auffällt: Die drei tragen weder Trikot noch Fähnchen, nicht mal ein kleines. Neugierig spreche ich sie an. „Wir sind zum Urlaub machen hier, aber nicht wegen der Weltmeisterschaft“, klärt mich Sascha Streussel, einer der Männer auf. Drei Wochen bleiben er und seine Freunde in Russland. Moskau ist nur eine Zwischenstation. Am Donnerstagabend fahren sie mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Kasan.

>>Mehr zum Thema: WM-Touristen begeistert: „Die Welt ist in Russland zu Hause“

„Von dort aus geht es dann immer weiter bis zum Baikalsee, nach Ulan-Ude. Dort bleiben wir insgesamt zwei Wochen und machen eine Rundreise. Die Frau meines besten Kumpels kommt von dort. Die zwei haben da geheiratet“, erklärt Streussel lachend. Am Baikalsee will das Trio baden, die Natur genießen und das „alte Russland“ erkunden. Darum verzichtet die kleine Gruppe auf Komfort: Übernachtet wird nicht im Hotel, sondern in Jurten (das sind Zelte aus Tierhäuten, Anm. d. Red.).

Deutsche „jämmerlich“ – Russen mit Herzblut

© Sputnik / Wladimir Sergeew Der frühe Wurm fängt den Fisch – Moskauer Nächte sind kurz

Auf Fußball wollen die drei aber nicht ganz verzichten. „Wir haben uns extra noch Internet geholt, damit schauen wir uns die spannendsten Spiele an“, erklärt Streussel die technische Ausstattung. Die ist also topp. Im Gegensatz zum Zustand der deutschen Mannschaft: „Mich hat die Niederlage gegen Mexiko nicht überrascht. Schon die Testspiele davor waren so jämmerlich. Die Einstellung der Deutschen ist immer noch jämmerlich. Wenn man dagegen Mexiko sieht, die haben Spaß und Biss. Da merkt man den Unterschied zum müden Gekicke der Deutschen. Das macht keinen Spaß.“

>>Mehr zum Thema: Georgische Tapas, Fahrrad auf der Autobahn und Bier mit Isländern

Er glaubt nicht, dass es gegen Schweden besser wird: „Ich habe das Spiel Schweden gegen Südkorea gesehen. Beide Mannschaften haben Feuer.“ Feuer haben für Streussel auch die Gastgeber: „Die Russen haben so einen Hype für sich selbst, in ihrem eigenen Land zu spielen. Die haben so viel Herzblut – ich glaube, da geht noch was.“ Was genau, konnte mir der Fan nicht verraten. Sicher ist, dass es für die Reisegruppe jetzt zwei Wochen an den Baikalsee geht. Hoffentlich hält die Internetverbindung in der Jurte.