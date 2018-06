2:1!!! Deutschland gewinnt gegen Schweden

Mit einem Last-Minute-Tor hat die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 gegen Schweden gesiegt. In der 95. Minute rettete Tony Kroos Deutschland mit seinem Traum-Freistoß.

Mit dem Sieg hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag im russischen Sotschi die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der WM gewahrt. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag der Gruppe F, Deutschland trifft am Mittwoch auf Südkorea.