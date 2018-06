„Salah-Rücktritt nach Tschetschenien-Besuch“? Ägypten weist CNN-Bericht zurück

„Nichts dergleichen. Salah befindet sich im Trainingscamp und trainiert gemeinsam mit seinen Kollegen“, sagte Ismail. „Ich weiß nicht, woher CNN solche Angaben hat. Man sollte nur die Informationen aus seinem (Salahs – Anm. d. Red.) Twitter nutzen.“

© Sputnik / Michail Wosskressenski Angeblich gedopte russische Spieler – Fifa rügt britischen Journalisten für irreführenden Beitrag

Der TV-Sender CNN hatte zuvor unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, dass Salah nach der WM in Russland über das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere nachdenken wolle. Grund sei seine Unzufriedenheit mit der politischen Vereinnahmung durch den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow während des WM-Aufenthalts des ägyptischen Teams in Grosny, wo die Mannschaft ihr offizielles Quartier aufgeschlagen hatte. Salah wolle nicht für das „Imagebuilding“ von Politikern ausgenutzt werden. Laut CNN wolle er auch nicht in jegliche Angelegenheiten außer Fußball involviert werden. Der Artikel berichtet außerdem darüber, wie das ägyptische Team in Tschetschenien gastierte.

Wie das Sportportal „sbnation.com“ zuvor unter Berufung auf ägyptische Medien schrieb, sei Salah unzufrieden, wie der ägyptische Fußballverband das Trainingslager organisiert hatte. Auf die Basis seien etwa einhundert Unternehmer und Prominente eingeladen worden, was die Vorbereitung auf die Spiele gestört haben soll. Außerdem soll der ägyptische Nationalstar darauf verzichtet haben, am Spiel gegen die Nationalmannschaft aus Saudi-Arabien am 25. Juni in Wolgograd teilzunehmen.

© Sputnik / Aleksei Filippov Ex-Stalingrad: Hitlergruß britischer Fans bei Fußball-WM gerichtlich geahndet

Ägypten hat nach den Niederlagen gegen Uruguay (0:1) und Russland (1:3) keine Chance mehr, das Achtelfinale zu erreichen. Salah dementierte jedoch Angaben über einen Konflikt innerhalb der Mannschaft. „Wir sind mit einem Ziel vereint. In der Nationalmannschaft gibt es keine Differenzen. Wir respektieren einander“, schrieb Salah via Twitter.

Der Chef der russischen Kaukasus-Republik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat Salah am Freitag zum Ehrenbürger der Republik ernannt. Die Auszeichnung hat er dem Fußballstar während eines feierlichen Abendessens verliehen. Später sagte Kadyrow dem russischen TV-Sender „Rossija 1“, dass die ägyptische Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel mit dem tschetschenischen Klub „Achmat“ durchführen werde.

Der tschetschenische Minister für nationale Politik und Information, Dschambulat Umarow, hat die Gerüchte über Salahs Rücktritt in einem Gespräch mit einem russischen Radiosender als „Lüge“ und „Quatsch“ bezeichnet.