WM-Entscheidungsspiel in Kasan: Sputnik-Korrespondent begleitet deutsche Fans - VIDEO

Entscheidungsspiel für Deutschland: Heute trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Gruppenphase der WM in Russland auf Südkorea und muss gewinnen. Deutsche Fans fiebern dem Spiel in der Millionenstadt Kasan entgegen. Sputnik-Korrespondent begleitet die WM-Gäste und fragt sie nach ihrer Einschätzung für das Spiel.