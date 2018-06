„Verdient ausgeschieden“: Bundestrainer Löw nennt Gründe für WM-Pleite

„Wir haben es nicht verdient, dass wir erneut Weltmeister werden oder weiterkommen“, sagte Löw in einer Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Wir sind nicht am Willen oder Wollen gescheitert, die Mannschaft hat es versucht“, so der Bundestrainer weiter. „Wir lagen das ganze Turnier über nie in Führung, mussten jedes Mal hinterherlaufen. Wir wussten, dass Schweden klar in Führung lag und dass wir unbedingt ein Tor brauchen. Dann haben wir alles riskiert“.

Löw betonte, der Mannschaft habe die Leichtigkeit gefehlt, die spielerische Klasse, die das Team normalerweise habe.

„Deshalb sind wir verdient ausgeschieden“, so der DFB-Coach.

Nach dem 0:2-Debakel gegen Südkorea in Kasan ist die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland in der Vorrunde ausgeschieden. Damit ist das DFB-Team erstmals in der Geschichte bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde gescheitert.