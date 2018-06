Maradona nennt besten Fußballer in Fußballgeschichte – Und das ist nicht Messi

Der legendäre argentinische Stürmer Diego Maradona hat zugegeben, dass er den Brasilianer Ronaldo für den talentiertesten Fußballspieler in der Geschichte hält.

„Ronaldo ist der talentierteste Fußballer in der Geschichte. Wären nicht seine Verletzungen, wäre er der größte Spieler. Ich zweifle nicht daran“, sagte der ehemalige Weltklasse-Fußballer am Rande der Fußbal-WM in Russland laut der Zeitung Seleção Brasileira.

Der brasilianische Frontmann Ronaldo spielte auf professioneller Ebene zwischen 1993 und 2011. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft wurde er zweimal Weltmeister und mehrfach zum Weltfußballer sowie zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

