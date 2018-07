Spanischer König gratuliert Putin, Putin gratuliert Sbornaja

Wie der Pressesprecher des Staatschefs, Dmitri Peskow, mitteilte, hat Putin nicht ins Stadion kommen können, jedoch das Spiel verfolgt und Tschertschessow am Sonntag zweimal angerufen.

© Sputnik / Alexej Filippow Nach WM-Sensation gegen Spanien: Russischer Torwart wird auf Doping geprüft

Darüber hinaus habe Putin nach dem Spiel der Auswahlmannschaften der beiden Länder König Felipe VI. von Spanien angerufen, so Peskow.

Ihm zufolge hat der spanische König dem russischen Präsidenten zum Sieg und zum Einzug der russischen Auswahl in das Viertelfinale gratuliert.

Die russische Nationalmannschaft hat am Sonntag beim Achtelfinale der Fußball-WM in Moskau sensationell Spanien besiegt. Damit erreichte die Sbornaja erstmals in ihrer Geschichte das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die Spanier sind damit aus dem Turnier ausgeschieden.