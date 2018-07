Einstich an Dsjubas Unterarm: Sbornaja-Arzt muss Foto erklären

Beim Spiel gegen Spanien am Sonntag ist der russischen Nationalmannschaft erstmals in ihrer Geschichte der Einzug ins Viertelfinale einer Fußbal-WM gelungen. Gleich darauf tauchten jedoch in sozialen Netzwerken Bilder von Artjom Dsjuba auf, die für viel Aufsehen sorgten. Der Grund war ein kleiner Einstich am linken Arm des russischen Stürmers.