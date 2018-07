Spiel um den Halbfinaleinzug: Zweite Halbzeit läuft - LIVE-Ticker

Das Viertelfinale zwischen Russland und Kroatien läuft. In der 31. Minute ist Russland nun durch einen unglaublichen Schuss in die Führung gegangen. Cheryshev ist ein wahres Traumtor gelungen. Nur zehn Minuten später ist Kroatien jedoch der Ausgleich gelungen.

— Es geht weiter.

— Unterbrechung im Spiel: ein kroatischer Spieler liegt auf dem Rasen nach einem harten Zusammenstoß mit einem russischen Gegenspieler.

— Fallrückzieher auf das russische Tor! Torwart Akinfeew hält.

— Russische Fans sind unglaublich lautstark im Stadion von Sotschi.

— Gefährlicher Angriff von Kroatien in 49. Minute. Russische Verteidiger können die Situation entschärfen.

— Kroatien startet deutlich offensiver.

- Die zweite Halbzeit geht los!

— Im Moment ist bei dieser WM noch kein Viertelfinale in die 30-minütige Verlängerung nach zwei Halbzeiten gegangen. Wenn das so weiter geht, müsste sich das Spiel in den nächsten 45 Minuten entscheiden.

— Beide Mannschaften lieferten sich gefährliche Angriffe und starke Konter. Insgesamt scheinen die Mannschaften im Moment ebenbürtig zu spielen.

— Die erste Halbzeit im Spiel zwischen Russland und Kroatien ist vorbei.

— Das Spiel ist nun wieder komplett offen.

Inhalt wird laufend aktualisiert…