Nach WM-Aus: Russland ist stolz auf seine Helden

„Putin verfolgte das Spiel und fieberte dabei mit. Unsere Mannschaft hat in einem ehrlichen und schönen Spiel verloren. Für uns sind sie Helden. Sie haben auf dem Feld alles gegeben”, sagte Peskow am Samstag in Moskau.

© Sputnik / Alexej Filippow Dramatisches Spiel! Kroatien setzt sich knapp im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Russland durch

Peskow fügte hinzu, Putin sei stolz auf die Sbornaja.

Das Viertelfinale zwischen Russland und Kroatien hat am 7. Juli im Fischt-Stadion von Sotschi stattgefunden. Kroatien hat im Elfmeterschießen gegen Russland mit 4:3 gewonnen.

