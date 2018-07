„Torhelden“ der WM: Zwei russische Nationalspieler als Ausnahmekandidaten gekürt

ESPN nannte elf Spieler verschiedener Nationalmannschaften, die mit ihrer Spielweise die WM-Zuschauer überraschten. Zwei der „Torhelden“ kommen aus Russland. In sie wird weiterhin in Zukunft große Hoffnung gesetzt: Der 29- jährige Stürmer Artjom Dsjuba schoss in nur fünf Spielen drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Denis Tscheryschew aus dem Mittelfeld setzte noch einen drauf: In fünf Spielen machte er vier Treffer für die russische Nationalmannschaft. Nur der englische Profispieler Harry Kane schaffte es mit sechs Toren, in der gleichen Zeit mehr Tore zu schießen.

Nach WM-Aus: Russland ist stolz auf seine Helden

Außerdem nannte ESPN in seiner Liste die Verteidiger Benjamin Pavard (Frankreich), Morteza Pouraliganji (Iran), Harry Maguire (England) und Lucas Hernandez (Frankreich). Im Mittelfeld ragten Rodrigo Bentancur (Uruguay) und Takashi Inui (Japan) heraus, ebenso wie die Angreifer Matthew Leckie (Australien) und Ante Rebic (Kroatien). Als besonderer Torwart wurde der Südkoreaner Cho Hyun-woo gekürt.