WM-Fans erzählen, was sie am meisten an Russland beeindruckt hat

Das Spiel um Platz 3 und das Finale als die beiden Höhepunkte der Fußball-WM in Russland stehen noch aus, eine vorläufige Bilanz kann dennoch schon gezogen werden. Freiwillige der „Jungen Garde“ in Russland haben eine Umfrage unter ausländischen WM-Fans zu ihren Eindrücken von dem Turnier durchgeführt.

Kurz nachdem Fifa-Chef Gianni Infantino die WM in Russland als „die beste der Geschichte“ bezeichnet hat, haben sich auch WM-Gäste unglaublich positiv über das Turnier geäußert. In einer Rundfrage zählten sie auf, was sie am meisten an Russland beeindruckt hat

Die Befragung wurde unter insgesamt 5367 WM-Gästen in elf Austragungsstätten der Spiele gemacht.

Laut den Ergebnissen waren die meisten Fußball-Fans von den neuen High-Tech-Stadien (83 Prozent), dem reichen kulturellen Erbe des Landes (80 Prozent), gutem Essen (79 Prozent), der Vielfalt der Städte Russlands (77 Prozent) und vom für viele unerwartet warmen Wetter (63 Prozent) beeindruckt.

(Da die Befragten gleich mehrere Antwortoptionen auswählen konnten übersteigt die Gesamtprozentzahl 100).

Interessanterweise wurden auch Unterschiede zwischen den Städten festgestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Angereisten in Rostow-am-Don vom guten Essen, in Moskau und Sankt Petersburg von der Schönheit der Architektur und des kulturellen Erbes des Landes, in Wolgograd von der russischen Gastfreundschaft, in Nischni Nowgorod von der Qualität der Sportinfrastruktur und in Kasan von der Vielfalt fasziniert waren.

Zuvor hatte der Präsident des Internationalen Fußballverbandes (Fifa), Gianni Infantino, erklärt, dass die WM 2018 die Einstellung der Weltöffentlichkeit gegenüber Russland verändert habe.