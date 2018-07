Fußball-WM in Russland: Frankreichs Nationalspieler wollen nach Turnierende bleiben

„Ich könnte so noch einen Monat mit allen (dem Team – Anm. d. Red.) hier leben. Wir haben Spaß und immer etwas zu tun. Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung“, so Umtiti.

Matuidi zeigte sich mit ihm einverstanden und fügte zugleich hinzu: „Ich habe an vier Turnieren teilgenommen. Das erste war die EM 2012, und jetzt bin ich in meiner besten Form. Wir haben ein junges, dynamisches Team. Hier herrscht ein toller Geist“.

Der Präsident des Internationalen Fußballverbandes Fifa, Gianni Infantino, hat die Fußball-WM 2018 in Russland als „die beste der Geschichte“ bezeichnet. Zugleich dankte er allen Menschen, die an ihrer Vorbereitung und Durchführung beteiligt waren.

© Sputnik / Maxim Bogodwid WM-Fans erzählen, was sie am meisten an Russland beeindruckt hat

Auch WM-Gäste haben sich unglaublich positiv über das Turnier geäußert. Die Ergebnisse einer aktuellen Befragung zeigen, dass die Angereisten in Rostow-am-Don vom guten Essen, in Moskau und Sankt Petersburg von der Schönheit der Architektur und des kulturellen Erbes des Landes, in Wolgograd von der russischen Gastfreundschaft, in Nischni Nowgorod von der Qualität der Sportinfrastruktur und in Kasan von der Vielfalt fasziniert waren.

Das WM-Finale wird am 15. Juli im Moskauer Luschniki-Stadion ausgetragen.