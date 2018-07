Fußball-Superstar Ronaldo entgeht Haftstrafe mit Millionenzahlungen – Medien

Der wegen Steuerhinterziehung angeklagte Fußballstar und Stürmer von Juventus Turin Cristiano Ronaldo hat sich vor einer mehrjährigen Haft gerettet und soll nun eine Geldstrafe in Millionenhöhe zahlen, berichten Medien.

Das Verfahren gegen Ronaldo ist nach Medienberichten mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Demnach soll der Weltfußballer Steuerhinterziehung in Höhe von 5,7 Millionen Euro im Zeitraum von 2011 bis 2014 eingeräumt haben und insgesamt knapp 19 Millionen Euro an Steuernachzahlungen und Geldstrafen zahlen.

Dabei sei der Portugiese der im ersten Vergleichsentwurf vorgesehenen zweijährigen Haftstrafe entgangen: Sie sei in eine Geldstrafe in Höhe von rund 365.000 Euro umgewandelt worden, wie Ronaldo es gewünscht habe, so Medien.

Diese Übereinkunft sei von den Anwälten des Fußballprofis, von der spanischen Steuerbehörde und der Staatsanwaltschaft abgesegnet worden und soll nun bereits dem zuständigen Gericht in der spanischen Hauptstadt vorliegen.

Im Juli 2018 hatte Ronaldo Real Madrid verlassen und war zu Juventus Turin gewechselt.