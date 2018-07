„Dobroje Utro“: Monaco-Kapitän begrüßt russischen Fußball-Star auf Russisch – VIDEO

Falcao ging auf den Russen zu und sagte: „Dobroje Utro!“ (zu Deutsch: „Guten Morgen!“). Danach fragte er auf Englisch, ob bei Golowin alles gut sei. Dieser antwortete mit einem Nicken.

Am Freitag hatte AS Monaco den Wechsel von Golowin von ZSKA Moskau angekündigt. Der 22-jährige Russe, der bei der diesjährigen WM in Russland viele Sportexperten auf sich aufmerksam machen konnte, erhält bei AS Monaco einen Vertrag bis 2023. Die Ablösesumme wird laut russischen Sport-Medien auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt – damit wurde Golowin zu bisher teuersten russischen Spieler.

© Sputnik / Alexej Filippow „Torhelden“ der WM: Zwei russische Nationalspieler als Ausnahmekandidaten gekürt

„Es ist ein neues Abenteuer für mich, das ich mit großen Ambitionen angehen werde“, sagte der russische Fußball-Star über seinen Wechsel.

Bei der Fußball-WM 2018 spielte Golowin eine wichtige Rolle in der russischen Nationalmannschaft: Er stand viermal in der Startelf von Coach Stanislaw Tschertschessow und erzielte das Tor zum 5:0-Endstand im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien. Mit der russischen Nationalelf erreichte Golowin das Viertelfinale – das ist das beste Ergebnis in der Geschichte des russischen Teams.