Deutscher Fußballweltmeister 2014 wechselt zum russischen Meister – Medien

Laut „Sport Bild“ gehört Höwedes nicht zum 28-köpfigen Kader, der ins Trainingslager nach Österreich reist, weil er „konkrete Gespräche” über einen Vereinswechsel führe und Termine wahrnehme.

Nach Informationen des russischen Online-Portals sports.ru wird Höwedes bei Lokomotive einen Vertrag bis 2021 erhalten. Die Ablösesumme wird auf vier Millionen Euro geschätzt. Jährlich wird Höwedes bei Lokomotive 2,5 Millionen Euro verdienen.

Der 30-jährige Verteidiger absolvierte von 2007 bis 2017 insgesamt 335 Pflichtspiele für Schalke. 2011 wurde er DFB-Pokalsieger und erreichte das Halbfinale der Champions League. In der Saison 2017/2018 war Höwedes an den italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen. Wegen diversen Verletzungen kam er nur auf drei Ligaeinsätze, in denen er ein Tor erzielte. Mit der deutschen Nationalelf gewann er 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien.

Lokomotive Moskau wurde in der vorigen Saison der Premjer-Liga russischer Meister. In der Saison 2018/2019 wird der Verein aus der russischen Hauptstadt in der Champions League spielen.