Ab ins KZ Auschwitz: FC Chelsea schult rassistische Fans

Immer wieder sorgen Zwischenfälle mit rechten Hooligans in der englischen Premier League für Aufmerksamkeit. So auch bei dem Fußballclub FC Chelsea. Da ein Stadionverbot für rassistische Fans nur bedingt Wirkung zeigte, hat der Verein eine neue Strategie entwickelt: Er will Fans aus der Nazi-Szene zu Schulungen in das KZ Auschwitz schicken.