McGregor verspricht Khabib 15 Millionen US-Dollar für Rückkampf

Der Onkel des russischen MMA-Kämpfers Khabib Nurmagomedov hat in einem Interview mit dem Portal sport-express.ru die Reaktion des russischen Sportlers auf Conor McGregors Rückkampf-Vorschlag für 15 Millionen US-Dollar offenbart.

„Khabib hat kein Interesse an ihm. Er wird um kein Geld gegen ihn kämpfen. Ja, ich weiß, dass sie ihm einen Rückkampf vorschlagen. Sie haben ihm von Anfang an 15 Millionen versprochen, wenn er zustimmt. Aber Khabib sagte ‚nein’. Aber lassen Sie Conor (…) mit anderen kämpfen. Und Khabib will gegen Ferguson kämpfen und dann seine Karriere beenden“, betonte Alex Nurmagomedov.

Khabib Nurmagomedov hat den Kampf gegen Conor McGregor bei UFC 229 am 6. Oktober in Las Vegas gewonnen und ist damit der neue UFC-Champion im Leichtgewicht.

Nach seinem Sieg sprang Khabib aus dem Oktagon ins Publikum, um sich dort mit einigen Personen eine Schlägerei zu liefern. Danach leitete die zuständige Athletik-Kommission im US-Bundesstaat Nevada Ermittlungen ein.

