Nach Damen nun auch die Herren: Russische Biathleten feiern Doppelsieg

Nach dem Sieg der russischen Frauenstaffel in Oberhof haben nun auch die Herren am Sonntag den ersten Platz geholt. Einen Doppelsieg beim Biathlon-Weltcup feiern die Staffeln der Damen und Herren aus Russland erstmals seit 2006.

Bei schwierigen Wettbedingungen mit Wind und dichtem Schneetreiben gewann das russische Biathleten-Team in einer Stunde 20 Minuten 54,3 Sekunden bei acht Schießfehlern ohne Strafrunden und mit nur 6 Nachladern. Im Rennen über vier Mal 7,5 Kilometer starteten Maxim Zwetkow, Jewgeni Garanitschew, Dmitri Malyschko und Alexander Loginow.

© Sputnik / Denis Kostjutschenko Russisches Team gewinnt Biathlon-Weltcup in Oberhof

Frankreich und Österreich landeten auf Platz zwei beziehungsweise drei. Das deutsche Quartett – Erik Lesser, Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll – musste sich mit Rang acht begnügen.

Beim Weltcup in Hochfilzen 2006 ging der Sieg bei den Staffelrennen ebenso an die russischen Biathletinnen und Biathleten. Damals traten in der Frauenmannschaft Anna Bogalij, Olga Anissimowa, Irina Malgina und Natalia Sorokina, im Herren-Team Iwan Tscheresow, Dmitri Jaroschenko, Maxim Tschudow und Sergej Roschkow an.