DDR-Flagge beim Biathlon-Weltcup ein Versehen?

Gerade findet bei eisigen Temperaturen im kanadischen Canmore der Biathlon-Weltcup statt. Manche Fans und Athleten dachten dort am Donnerstag, sie seien im falschen Film: Auf dem Wettkampfgelände flattert munter eine DDR-Flagge mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz.

Während das DDR-Emblem in Deutschland nur noch selten zu sehen ist, weht die Flagge des Arbeiter- und Bauernstaates in Kanada permanent als Ehrensymbol. Erinnert werden soll damit an ein Ereignis, das schon mehr als drei Jahrzehnte zurückliegt, wie Weltcup-Sprecherin Viktoria Franke gegenüber der „Bild“ erklärte: „Die Fahnen erinnern an die Olympischen Spiele 1988 in Calgary.“

Damals wurden auch die Biathlon-Wettkämpfe in Canmore ausgetragen. Die DDR war 1988 die erfolgreichste Nation hinter der Sowjetunion. Im Eiskunstlaufen dominierte Katharina Witt und beim Biathlon gewann Frank-Peter Roetsch Gold für die DDR.

Die Flaggen der erfolgreichsten Nationen der Olympischen Spiele 1988 hängen bis heute in Canmore. Warum die Flagge der Sowjetunion fehlt? „Die hat der Wind herunter gerissen“, sagte Franke der „Bild“.