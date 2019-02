Botschafter über argentinische Fußballfans: Hunderte noch nicht aus Russland zurück

Laut dem russischen Botschafter in Argentinien, Dmitri Feoktistow, sind etwa 300 bis 500 Fußballfans von der WM 2018 in Russland noch nicht zurückgekehrt.

„Fast 40.000 argentinische Fans haben Russland besucht. Übrigens sind nicht alle von ihnen – etwa 300 bis 500 Personen – zurückgekehrt. Nach ihnen wird gesucht, denn ihre Fanpässe sind schon am 31. Dezember abgelaufen. Möglicherweise ist manch einer irgendwo stecken geblieben oder hat sich in Sibirien verliebt oder ein eigenes Business gegründet. Das weiß ich nicht“, so der Botschafter.

© Sputnik / Alexander Kriaschew 80 Schweizer Fußballfans nach WM in Russland „verschollen“

Er betonte, dass Veranstaltungen wie die WM in Russland die Einstellung der Ausländer zu Russland verändert hätten. Viele, die von der Weltmeisterschaft zurückgekehrt seien, „haben mit Begeisterung darüber gesprochen, dass Russland gar nicht so sei, wie sie es sich zuvor vorgestellt hätten“.

Bereits früher hatte der Präsident des Internationalen Fußballverbandes (FIFA), Gianni Infantino, die Fußball-WM 2018 in Russland als die schönste in der Geschichte gewürdigt.