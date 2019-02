Unbewaffnet in den USA: Biathlet Lesser ohne Gewehr bei der Einreise

Bei der Generalprobe vor den Biathlon-Weltmeisterschaften 2019 wird der deutsche Biathlet Erik Lesser offenbar auf seine Waffe verzichten müssen. Denn diese wurde ihm bei der Gepäckausgabe am Flughafen in Salt Lake City (USA) nicht ausgeliefert. Lesser nimmt es mit Humor.

Erik Lesser (30) wird beim Sprint am Freitag wohl auf sein Ersatzgewehr zurückgreifen müssen. Der deutsche Biathlet, der im Weltcup aktuell Rang 32 einnimmt, reagiert auf die Situation aber mit Humor. In einem Facebook-Post schreibt er: „Vermisse meine Waffe. Jetzt muss ich mir bei Walmart eine neue kaufen. Gott schütze Amerika“. Laut einer Meldung der DPA sind auch anderen Top-Athleten bei der Einreise in die USA Gepäckstücke abhandengekommen. So fehlen Lessers Teamkollegen Johannes Kühn gleich zwei von drei Gepäckstücken.

Bei dem Weltcup in Salt Lake City, der für die Athleten die letzte Station vor der WM im schwedischen Östersund ist, werden einige Top-Sportler nicht dabei sein, darunter auch die deutschen Stars Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer. Weltcups in Kanada und den USA stehen in der Kritik, weil die Anreise für Athleten und Fans lang und beschwerlich ist und die Startzeiten für die Fans in Europa wegen der Zeitverschiebung unpraktisch sind.

Im Weltcup führt bei den Herren derzeit der Norweger Johannes Thingnes Boe vor dem Russen Alexander Loginov und dem Franzosen Martin Fourcade. Bei den Damen führt die Italienerin Dorothea Wierer, gefolgt von ihrer Teamkameradin Lisa Vitozzi und der Slowakin Anastasiya Kuzmina.