Neues Trikot von Rot-Weiß Erfurt unter hässlichsten Trikots aller Zeiten – FOTO

Das besagte Trikot von RWE ist extra für das Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Union Berlin entworfen worden, das am 20. März in Erfurt stattfindet, so die Meldung.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Prügeln sich Eintracht-Fans mit ukrainischen Ultras in Kiew? – VIDEO<<<

Auf dem Trikot sind neben einem Schriftzug zwei riesige Ketchup- und Senfflecken zu sehen. Auch das Motto der Macher zu dieser Begegnung ist darauf abgebildet – „Bratwurst vs. Currywurst“, Erfurt gegen Berlin also.

‼️Wir präsentieren: Unser Sondertrikot zum Spiel gegen den 1. FC Union Berlin am 20. März 2019‼️ Ab sofort könnt ihr auf unserer Website (https://t.co/wNMd7h0iUz) das Sondertrikot vorbestellen — exklusiv mit den Spitznamen unserer Rot-Weißen! #bratwurstvscurrywurst pic.twitter.com/Pt9hhJWZ4L — FC Rot-Weiß Erfurt (@ROTWEISSERFURT) 11 февраля 2019 г.

​Gefallen haben soll dieses Kreativitäts-Eigentor nur einigen Wenigen. Die meisten Fans haben diese Kreation der Marketing-Abteilung von Rot-Weiß mit Enttäuschung aufgenommen.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Michael Schumacher auf Mallorca gesichtet – Medien<<<

So auch die Verantwortlichen der Sportsendung ran, die das „Bratwurst-Trikot“ ohne Zögern in die Liste der hässlichsten Fußballtrikots aller Zeiten aufgenommen und dem RWE damit wohl eher zu einem zweifelhaften Ruhm verholfen haben.

Ob das den Erfurt-Fans ein Trost sein wird, ist fraglich, aber auch Top-Vereine wie der FC Chelsea, Real Madrid oder SSC Neapel hatten sich auch schon modische Fehltritte dieser Art geleistet.

Zu der vollständigen „ran“-Liste der hässlichsten Fußballtrikots gelangen Sie hier.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Ronaldos Schuss führt zu Knock-down von deutschem Ex-Weltmeister – VIDEO<<<