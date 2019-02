Macht Sohnemann Mick Papa „Schumi“ stolz?

Mick Schumacher steht vor dem nächsten Schritt, in die Fußstapfen seines großen Vaters Michael zu treten. Schon im April könnte der 19-jährige einen aktuellen Formel-1-Rennwagen testen. „Schumi Junior“ befindet sich in der engeren Auswahl bei Alfa Romeo für die Nachwuchsfahrer-Tests.

Alfa ist der Partnerrennstall von Ferrari. Mit den roten Flitzern holte Michael Schumacher fünf seiner sieben Weltmeistertitel in der Formel 1. Mick habe nach eigenen Angaben in seinem Herzen von Geburt an einen großen Platz für Ferrari. Im vergangenen Jahr wurde der junge Schumacher Europameister in der Formel 3. In dieser Saison steigt der 19-jährige in die Formel 2 auf — der nächste Schritt auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports?

© AFP 2018 / Daniel ROLAND Formel 1 und 2: Deutschland drückt Sohn von Schumacher die Daumen

Talent hat Schumacher offenbar. Alfa-Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur sagte auf der Formel-1-Homepage, Mick Schumacher erfülle die Kriterien für den Rookie-Test. „Wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen“, wird Vasseur zitiert. Die Auswahl für freie Plätze sei limitiert.

Alfa Romeo, das ehemalige Sauber-Team, arbeitet eng mit Motorenlieferant Ferrari zusammen. Über Sauber stieg in der vergangenen Saison Charles Leclerc zum Stammpiloten neben Sebastian Vettel bei Ferrari auf. Die Testfahrten in Bahrain finden am 10. und 11. April statt. Auf dem Wüstenkurs hatte Vater Michael nach seiner Karrierepause im März 2010 sein Comeback im Mercedes gegeben.

