„Operation Aderlass“ – Doping-Razzia bei Ski-WM in Seefeld mit neun Festnahmen

Die Ski-WM im österreichischen Seefeld hat ihren Doping-Skandal. Das Bundeskriminalamt in Wien teilte mit, dass in Österreich und Deutschland neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. In einer ersten Pressekonferenz teilte die Polizei mit, dass der Hintergrund der Razzia Eigenblutdoping betreffe.