„Konnte mit diesem Geheimnis nicht mehr leben“ – Dopingselbstanzeige von Radprofi

Nach dem Dopingskandal bei der Ski-WM in Seefeld packt nun auch ein österreichischer Radprofi aus. Georg Preidler machte am Sonntag in Graz eine Selbstanzeige. Auch er habe sich Blut entnehmen lassen, es aber nie rückgeführt. Die letzten Tage seien ein Albtraum gewesen.