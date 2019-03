UFC verweigert Magomedsharipov Kampf in Russland

Der russische MMA-Kämpfer, Sabit Magomedsharipov, hat laut Medien die UFC-Führung gebeten, ihm die Möglichkeit zu gewähren, am Turnier in Moskau teilzunehmen. Allerdings habe er eine Absage bekommen.

Der 26-jährige Sportler erklärte, dass die UFC beabsichtige, ihn nur in die Wettbewerbskämpfe einzuschließen, die in den USA abgehalten werden.

© AP Photo / John Locher UFC-Star McGregor will Revanche gegen Mayweather

Für Russland könnte eine Ausnahme nur in dem Fall gemacht werden, wenn auf seinem Territorium die MMA-Organisation ein gebührenpflichtiges Turnier durchführen würde (ein Pay-per-view-Schema, bei dem die Nutzer für die Übertragung zahlen).

„Ich würde mich freuen, den Kampf zu Hause durchführen zu können. Darüber hinaus habe ich persönlich um einen Kampf auf dem Moskauer Turnier gebeten. Aber in der UFC hat man anders entschieden“, sagte Magomedsharipov.

© AFP 2018 / Vaughn Ridley UFC: Max Holloway zielt auf Khabib Nurmagomedov

Bei seinem jüngsten Kampf auf der UFC 235 hat Magomedsharipov den fünften Sieg nacheinander – diesmal gegen den Amerikaner Jeremy Stephens — unter der Ägide dieser Organisation errungen. Dieser Erfolg ermöglichte es dem Russen, sich auf die sechste Position im UFC-Ranking unter den Vertretern des Halbleichtgewichts zu erheben.

Im September hatte die UFC das in ihrer Geschichte erste Turnier in Russland durchgeführt. Am 20. April wird ein Turnier in St.-Petersburg stattfinden. In diesem Hauptduell werden der russische Schwergewichtler Alexander Wolkow und der Holländer Alistair Overeem gegeneinander kämpfen.