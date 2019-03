„Der Beste und mein Idol“ : Mick Schumacher spricht über seinen Vater

Michael Schumachers Sohn Mick hat in einem Interview mit der Zeitung „Express” über seinen Aufstieg in die Formel 2 und die Rolle seines Vaters dabei gesprochen.

„Da kribbelt es schon bei mir. Es hat lange genug gedauert, jetzt soll es losgehen”, sagte der 19-Jährige beim Abschluss der Saisonvorbereitungen in Barcelona.

Macht Sohnemann Mick Papa „Schumi" stolz?

Auf seinem Weg zur angestrebten Formel 1-Karriere will er sich zunächst keinen hohen Druck machen. „Dieses Jahr werde ich voll damit beschäftigt sein, zu lernen, mich als Fahrer weiterzuentwickeln“, sagte er. Der Rest komme „irgendwann von selbst“.

Für seine Entwicklung wolle er dem Vorbild seines Vaters Michael Schumacher folgen. „Er ist der Beste und mein Idol“, mit ihm verglichen zu werden mache ihn „sehr happy“.

Im Januar wurde Mick Schumacher in die Ferrari Driver Academy aufgenommen. Er wurde im vergangenen Jahr Europameister in der Formel 3 und schaffte seinen Aufstieg in die Formel 2 bereits Ende November.