Russischer UFC-Kämpfer Schlemenko prophezeit McGregor „Knast oder Straße“

So erklärte Schlemenko gegenüber dem Sender „360“, dass McGregor bei diesem Verhalten „schlecht enden“ werde. Sein Auftreten sei unwürdig. Wenn es so weitergehe, werde McGregor noch „im Knast oder auf der Straße enden“.

Zudem seien sein Alkohol- und Drogenkonsum sehr besorgniserregend. Nicht zuletzt sei er sogar zu der Pressekonferenz vor seinem Kampf gegen den russischen UFC-Kämpfer Khabib Nurmagomedov mit einer Flasche Whiskey erschienen.

„Der Mann hat sich mit Alkohol angefreundet und das sehr eng. Das ist wie ein Schneeball, das wird immer mehr“, erklärte Schlemenko.

Am 12. März wurde der Ire von der Polizei in Miami nach einer Auseinandersetzung mit einem Fan festgenommen. McGregor zahlte später eine Kaution und wurde freigelassen.

Der irische Sportler wird des Raubes, kriminellen Unfugs und rücksichtsloser Gefährdung beschuldigt. Wie US-Medien schreiben, wurde McGregor nach der Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Turner Guilford Knight Correctional Centre in Miami gebracht und später am Abend gegen eine Kaution in Höhe von 12.500 US-Dollar (11.100 Euro) aus der Haft entlassen.

Er selbst erklärte auf Instagram dazu, dass er an seiner Geduld arbeiten wolle.