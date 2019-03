Ross Brawn erinnert sich an Tatendrang von Schumacher vor seinem 7. Titel

Wie das Portal Motorsport-Total.com berichtet, hat ein Journalist Ross Brawn, den damaligen technischen Direktor von Ferrari, gefragt, ob Schumacher nach seinen sieben Titeln überhaupt noch den Elan hatte, weiter für seine nächsten Ziele zu kämpfen.

„Um ehrlich zu sein, kann ich mich an keinen Unterschied erinnern“, antwortete das ehemalige Formel-1-„Superhirn“, wie er von seinen Kollegen genannt wird.

„Seine Hingabe für den Sport und seine Professionalität haben sich nie geändert.“

Um das zu unterstreichen, hat er dann noch seine Lieblings-Anekdote über Schumi erzählt. „Ich weiß, ich habe das schon öfter erzählt, aber man hat bei ihm angerufen und gefragt, ob er morgen zum Testen kommen könnte, und er sagte nur: 'Um welche Zeit?' Es hat nie auch nur ein kurzes Nachdenken gegeben. Es war sein Job, seine Karriere und seine Leidenschaft.“

Testverbote seien zu der Zeit noch ein Fremdwort in der Formel 1 gewesen. Erst Ende 2006, vor seinem ersten Rücktritt, habe sich die Situation ein wenig geändert, so Brawn.

„Er hat sich auch in den zwei Jahren am Ende, in denen wir die Weltmeisterschaft nicht gewonnen haben, sehr reingehängt. Ganz am Ende hatte er das Gefühl, dass er etwas Zeit abseits des Sports brauche. Aber während seiner Weltmeisterjahre habe ich nie einen Unterschied festgestellt. Auch nicht beim sechsten und siebten Titel. Absolut keine Veränderung.“

