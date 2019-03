Schöne Frau mit hartem Schlag: Weitere MMA-Kämpferin aus Russland kommt zu UFC

Nach ihrem Sieg beim Fight Nights Global 2018 in Moskau hat sie nun einen Vertrag mit dem UFC unterschrieben und wird als dritte russische Staatsbürgerin in dieser MMA-Liga antreten.

Sie kämpft in der Gewichtsklasse bis 61,2 Kilogramm unter dem Kampfnamen „Mgeli“, was als „Wolf“ übersetzt werden kann. Bislang hat sie in neun Kämpfen sieben Siege geholt.

Ihre erste Gegnerin in der neuen Liga steht noch nicht fest, aber Liana hat bereits versichert, ihre Fans zu informieren, sobald eine offizielle Entscheidung eintrifft.

