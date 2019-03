DFB-Präsident bricht Interview ab, weil ihm Frage nicht passt – Netz spottet

Mit dem Abbruch eines TV-Interviews für die Deutsche Welle hat Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), für einen großen Eklat gesorgt. Das Verhalten des 57-Jährigen stößt in den sozialen Netzwerken auf Empörung und Spott.

Im Vorfeld des anstehenden FIFA-Treffens in Miami gab Grindel der Deutschen Welle ein Exklusiv-Interview. Nach etwa 15 Minuten fing der frühere CDU-Politiker an, die Nerven zu verlieren, und als Journalist Florian Bauer auf ein angebliches 25-Milliarden-Angebot an die Fifa zu sprechen kam, entledigte sich Grindel seines Mikrofons und ging weg.

Florian Bauer: „Darf ich jetzt die 25 Milliarden nun noch einbringen?“

Reinhard Grindel: „Nein.“

Florian Bauer: „Das habe ich doch inhaltlich bisher noch nicht gefragt.“

Reinhard Grindel: „Herr Bauer, komm, wir lassen es.“

Die Deutsche Welle hat die Abbruchszene auch via Twitter verbreitet:

In den sozialen Medien gab es sofort zahlreiche Reaktionen zu dieser Szene.

Mehrere User setzten Grindel den Hut des berühmten Pegida-Demonstranten aus dem vorigen Sommer auf:

„Hören Sie auf mir Fragen zu stellen, Sie begehen eine Strofdöd“ #Grindel pic.twitter.com/Yn8UvMeLoC — Witze zum Tagesgeschehen (@DailyWitz) 13 марта 2019 г.

Die anderen erinnerten sich an die berühmten Szenen aus dem Loriot-Sketch.

Die Passage „Herr Grindel, Herr Grindel, Herr Grindel“ wollen nun einige sogar als einen Klingelton.

Die User riefen sogar Hashtag #grindelleavingthings ins Leben.