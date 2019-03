Drei Neue für Deutschland: Das sind Jogis Frischlinge

Am kommenden Mittwoch soll der Neuanfang der Nationalmannschaft mit neuen Gesichtern beginnen. Bundestrainer Joachim Löw nominierte erstmals Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC) und Maximilian Eggestein (Werder Bremen). Klostermann und Stark sind Abwehrspieler, Eggestein ist Mittelfeldmann.

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV Deutsche Fußballnationalmannschaft: Aus für Hummels, Müller und Boateng

Im Tor gibt es keine Überraschungen: Neben Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) wurde wieder Kapitän Manuel Neuer (Bayern München) berufen. Aus dem Kader, der 2014 in Brasilien den WM-Titel gewann, wurden neben Neuer außerdem nur Toni Kroos (Real Madrid) und Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) nominiert.

Am Mittwoch, den 20. März (20.45 Uhr), trifft das DFB-Team in Wolfsburg auf Serbien. Am Sonntag, den 24. März, wird es dann Ernst: Um 20.45 Uhr steht das erste EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande an.

