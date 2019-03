Russischer MMA-Fighter setzt Kampf trotz Wadenbeinbruchs bis zum Schluss fort – VIDEO

Der russische MMA-Kampfsportler Marat Balaew hat fast den kompletten Titelkampf gegen Salman Zhamaldaew am Samstag bei einem Turnier der russischen Kampfsport-Organisation „Absolute Championship Akhmat“ (ACA) in St.Petersburg mit einem gebrochenen Wadenbein bestritten. ACA hat ein entsprechendes Video via Twitter veröffentlicht.