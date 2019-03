Rekord-Vertrag in Sport-Geschichte unterzeichnet

Der amerikanische Baseball-Spieler Mike Trout hat seine Unterschrift unter einen Vertrag im Wert von 430 Millionen US-Dollar gesetzt. Damit wurde laut ESPN ein Rekord-Abkommen in der Geschichte des professionellen Sports geschlossen.

Der Sportler signierte am Dienstag in der Major League Baseball (MLB) eine Vertragsverlängerung über zwölf Jahre bei den Los Angeles Angels und kassiert dafür 430 Millionen US-Dollar (mehr als 378 Millionen Euro).

Damit überholte er die Baseball-Sportler Bryce Harper (330-Millionen-Dollar-Vertrag mit Philadelphia für 13 Jahre) und Manny Machado (300-Millionen-Dollar-Vertrag mit San Diego für zehn Jahre).

Der 27 Jahre alte Trout ist Center Fielder bei den Los Angeles Angels of Anaheim. Er war 2014 und 2016 der Most Valuable Player (MVP) in der American League (AL). Sein Ligadebüt gab er 2011.