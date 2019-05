Frankfurter Fans spenden Tickets für Europa-League-Finale an Kinder in Baku

Fans von Eintracht Frankfurt haben ihre Tickets an bedürftige Kinder im aserbaidschanischen Baku verschenkt, denn ihr Club hatte nach einer Niederlage im Halbfinale den Einzug in das Endspiel knapp verpasst. Über die Aktion berichtete das Portal „Eurosport“.

Die meisten Karten sollen an das SOS Kinderdorf in Baku gehen, hieß es am Dienstag.

„Wir haben ca. 100 Tickets und haben mit dem Versand begonnen. In Baku gibt es etliche Kinder, für die ein Europa-League-Finale eine riesige Erfahrung wäre, die normalerweise relativ unerschwinglich wäre“, zitiert das Portal den Veranlasser der Spendeaktion.

Das Finale der Europa-League wird am 29. Mai in der aserbaidschanischen Hauptstadt zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea ausgetragen.

