Russland bezwingt USA und zieht in Eishockey-WM-Halbfinale ein – Treffen Deutsche bald auf Russen?

Im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei hat die russische Eishockey-Mannschaft am Donnerstag das US-Team mit 4:3 bezwungen.

Dank ihrem Erfolg zog die „Sbornaja“ ins Halbfinale des Turniers ein, neben Kanadiern, die die Schweizer in der Overtime mit 3:2 schlugen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt am Donnerstag gegen Tschechien um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem Sieg würde Deutschland erstmals seit 2010 wieder das Halbfinale erreichen und dann auf Russen treffen.

Die Halbfinalspiele finden am Samstag und das Endspiel am Sonntag in Bratislava statt.