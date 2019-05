Eishockey-WM: Deutschland verliert trotz tollem Kampf gegen Tschechien 1:5

Deutschlands Eishockey-Team ist am Donnerstag in Bratislava im WM-Viertelfinale ausgeschieden. Trotz eines harten Kampfs verlor die DEB-Auswahl mit 1:5 gegen Tschechien. Das Tor von Frank Mauer in der 38. Minute reichte gegen den zwölfmaligen Weltmeister nicht.

© AP Photo / Jae C. Hong Russland bezwingt USA und zieht in Eishockey-WM-Halbfinale ein – Treffen Deutsche bald auf Russen?

Deutschland beendet die erste Weltmeisterschaft unter dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm auf dem sechsten Platz. Vor neun Jahren hatte Deutschland bei der Heim-WM letztmals das Halbfinale erreicht. Tschechien spielt am Samstag im Halbfinale gegen Kanada.

Russland gewann mit 4:3 gegen die USA und zog damit ins Halbfinale am kommenden Samstag. Kanada ist nach dem Sieg gegen die Schweiz mit 3:2 ebenfalls im Halbfinale.