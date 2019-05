FC Bayern München gewinnt DFB-Pokal – und macht damit das Double perfekt

Am Samstagabend hat die Mannschaft um Trainer Niko Kovac den RB Leipzig im Finale im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0 (1:0) besiegt.

Robert Lewandowski brachte die Bayern eine Woche nach dem Gewinn des 29. Meistertitels in der Fußball-Bundesliga in der 29. Minute mit einem technisch anspruchsvollen Kopfball in Führung. Kingsley Coman erzielte zwölf Minuten vor dem Ende den zweiten Münchner Treffer, bevor erneut Lewandowski erfolgreich war (85.).

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Deutsche Fußballnationalmannschaft: Aus für Hummels, Müller und Boateng<<<

Insgesamt war das Spiel sehr temporeich und wurde von 74.322 Zuschauern verfolgt.

© REUTERS / ANDREW BOYERS FC Bayern geht in Champions-League unter – Internationale Presse spottet

Final-Debütant Leipzig hatte dabei sogar den besseren Start.

Die Bayern konnten sich bei Nationaltorwart Manuel Neuer bedanken, der einen Kopfball von Leipzigs Yussuf Poulsen nach einer Ecke an die Latte lenkte, dass es nach elf Minuten noch 0:0 stand.

Im Laufe des Spiels zeigte sich jedoch die Erfahrung des deutschen Rekordmeisters, der zunehmend stärker wurde und zur Pause auch höher hätte führen können.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Neues Trikot von Rot-Weiß Erfurt unter hässlichsten Trikots aller Zeiten – FOTO<<<

Nach dem Seitenwechsel gab Leipzig in einer offenen Partie noch einmal alles, doch in der Schlussphase sorgten Coman und Lewandowski für die Entscheidung zugunsten der Münchner.