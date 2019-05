UFC-Star McGregor: Verletzung nur zwei Wochen vor Kampf mit Nurmagomedov – Fuß wie Luftballon

„Zweieinhalb Wochen vor dem Kampf habe ich mit einem moldauischen Kämpfer die Fußtritte abgearbeitet. Ich schlug ihn in den Bauch, und zwei meiner Zehen am Fuß sind dabei abgeknickt und sind so geblieben. Der Fuß war wie ein Luftballon angeschwollen, und dies passierte zweieinhalb Wochen vor dem wichtigen Kampf“, so McGregor.

„Infolgedessen habe ich die Belastungen um das Zweifache reduziert. Ich konnte nicht mehr laufen, und das Gewicht blieb groß. Letztendlich erfolgte die Gewichtabnahme sehr intensiv. Ich war stark dehydriert und habe 48 Stunden nicht geschlafen, um das nötige Gewicht zu erreichen“, zitiert MMA Fighting den dreißigjährigen McGregor.

- Der Kampf von Conor und Khabib fand im Oktober 2018 statt. Nurmagomedov siegte in der vierten Runde durch einen Würgegriff.

- Im März kündigte McGregor den Abschluss seiner Karriere im MMA an, hatte es sich später aber anders überlegt.

