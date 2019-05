Sorge um Jogi Löw: Bundestrainer in Klinik

Nach Angaben des Deutschen Fußballbunds (DFB) laboriert Löw an den Nachwirkungen eines Sportunfalls. Eine Arterie wurde gequetscht. Darum liegt Löw in einer Klinik. Die Behandlung läuft gut, der zuständige Arzt hat dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen.

Der DFB zitiert Löw in einer Pressemitteilung: “Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen. Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben. Marcus Sorg, Andy Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung, und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken.”

Anstelle von Löw wird Marcus Sorg den Posten an der Bank leiten, berichtet der DFB weiter. Deutschland spielt am 8. Juni in der EM-Qualifikation in Weißrussland. Drei Tage später empfängt der Ex-Weltmeister Estland.