Fußballnationaltrainer Deutschlands und Russlands sollten sich neue Talente merken

Am 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, wird in der Stadt Chimki bei Moskau zum inzwischen dritten Mal das internationale Kinderfußballturnier „Cup der Flaggen der Welt“ veranstaltet. Es ist von der Deutschen Botschaft im Vorfeld des Confed Cups 2017 initiiert worden.

Damals haben sich acht Länder daran beteiligt, im vorigen Jahr waren es 12 und diesmal werden es bereits 18 sein. „Die erfolgreiche Entwicklung dieser Wettkämpfe zeigt, welche kolossale Rolle der Fußball spielt, wie er Völker und Länder einander näher bringen kann“, meint der Leiter des Kulturreferats Jan Kantorczyk. „Der Fußball ist das am meisten verbreitete Spiel, beliebt bei Millionen, Erwachsenen wie Kindern. Daher steigt die Beliebtheit dieses Turniers. Auch freuen wir uns, glückliche Kinder zu sehen.“

© Sputnik / Nikolaj Jolkin Internationaler Kinderfußballpokal in Chimki (Archiv)

An den Wettkämpfen werden 18 Nationalmannschaften teilnehmen, darunter eine russische und ein EU-Team. In Chimki werden Kinder aus Argentinien, Belgien, Deutschland, Vietnam, Dänemark, Israel, Spanien, Mexiko, Polen, Portugal u. a. Ländern zusammenkommen. Die Mannschaften sollen mit Kindern vom Personal der einschlägigen Botschaften sowie mit zehn- bis zwölfjährigen Schülern der Botschaftsschulen gebildet werden. Die Gewinner werden Pokale und Medaillen bekommen, der beste Torwart und der beste Stürmer sollen mit Preisen ausgezeichnet werden — alles wie bei Erwachsenen, darüber hinaus wird es Souvenirs von den Botschaften geben.

Juri Waulin, Berater des Bürgermeisters von Chimki, teilte mit, das Turnier werde im Stadion ausgetragen, das für die WM-2018 renoviert worden war. „Inzwischen hat es echtes Gras statt Kunststoffbelag. Die Stadt bereitet sich auf ein großes Fest vor, weil die Kinder ein wahres Fußballfieber haben.“

Jedes Team wird 10 Spieler zählen, darunter fünf Feldspieler und einen Torwart. Das können sowohl Jungen als auch Mädchen sein. Falls es einer Botschaft an Kindern im erforderlichen Alter mangelt, wird das Team durch Kinder der Mitarbeiter der Administration von Chimki ergänzt. Außerdem pflegen viele Botschaften in Moskau Partnerbeziehungen zu lokalen Schulen. So werden gemischte Mannschaften aufgestellt.

„Es gibt kleinere Länder, die gern mitmachen würden, aber in ihren Botschaften sind nur ein oder zwei Kinder im erforderlichen Alter vorhanden“, so Waulin. „Wir haben beschlossen, dass solche Mannschaften zur Beteiligung am Turnier Kinder von spezialisierten russischen Schulen mit erweitertem Sprachunterricht einladen dürfen. So eignen sich Kinder aus Russland, indem sie mit ihren Altersgenossen aus anderen Ländern eine Mannschaft bilden, die Arbeit im Team an. Über das Fußballspiel vermitteln wir ihnen Werte wie Freundschaft und Gleichheit.“

Der Repräsentant der tschechischen Botschaft bekannte sich zu dieser Idee: „Wir waren stets bestrebt, Kinder miteinander verkehren zu lassen. Der Sport hilft ihnen, einander kennenzulernen und sich anzufreunden. Wir machen das auch noch, um Kindern ein kolossales Vergnügen zu bereiten, und zwar nicht nur denjenigen, die auf dem Fußballfeld Kräfte miteinander messen werden, sondern auch denen, die kommen werden, um ihnen zuzusehen. Durch das Spiel bekommen sie einen Begriff von der Welt und von dem Miteinander.“

So spielten das vorige Mal in der Mannschaft der argentinischen Botschaft Kinder aus der Stadt Chimki mit, sie knüpften Freundschaften an, wurden von den Diplomaten in die Botschaft eingeladen. Dann trafen sich Kinder aus beiden Ländern auch außerhalb des Turniers. In diesem Jahr werden sie wieder im argentinischen Team zusammen spielen. Und die Schüler der deutschen Botschaftsschule haben beschlossen, sich auf das diesjährige Turnier gemeinsam mit ihrer Moskauer Partnerschule vorzubereiten, und haben zwei Spiele durchgeführt, um die besten Spieler auszuwählen.