Sensation im Profi-Boxen: Außenseiter Ruiz zerlegt Weltmeister Anthony Joshua – VIDEO, HIGHLIGHTS

Die Sensation ist perfekt. Der Außenseiter Andy Ruiz Jr. hat am Samstagabend in New York (Ortszeit) den Vierfachweltmeister Anthony Joshua mit einem technischen Knockout in der 7. Runde besiegt.

Insgesamt schlug Ruiz, der sich selbst auch manchmal spöttisch als das „little fat kid“ (kleiner dicker Junge) bezeichnet, den Briten viermal zu Boden.

Damit sorgte der Amerikaner für eine gewaltige Überraschung. Joshua, der unter anderem den Ukrainer Wladimir Klitschko und den Russen Alexander Powetkin besiegte, galt als haushoher Favorit.

Der 29-jährige Ruiz ist damit neuer Champion der Verbände WBO, IBF und WBA (Superchampion) sowie der weniger bedeutsamen IBO. Er ist auch der erste Schwergewichts-Champion mit mexikanischen Wurzeln.

© AP Photo / Frank Franklin II Vierfachweltmeister Anthony Joshua versucht sich nach einem Knock-down von Andy Ruiz zu erholen

Nach dem vierten Knockdown beendete der Ringrichter das Duell und erklärte Ruiz zum Sieger.

Für Joshua ging damit sein US-Debüt gründlich daneben – es ist die erste Niederlage für den Profi-Boxer.

Ruiz hat 33 seiner 34 Kämpfe gewonnen, galt aber als absoluter Außenseiter – auch weil er nur fünf Wochen Vorbereitungszeit für den Kampf hatte.

Der entthronte Weltmeister Joshua sagte über den überraschenden Ausgang des Kampfes:

„Boxen ist ein harter Sport. Ich hatte hart trainiert, wusste, was ich wollte. Sorry an meine Freunde und Unterstützer, dass ich sie enttäuscht habe. Aber ich wurde heute von einem guten Kämpfer besiegt. Es wird interessant zu sehen, wie weit er es bringen wird.“

Ruiz dankte dagegen vor allem höheren Kräften für seinen sensationellen Sieg:

„Ich danke Gott, dass er mir diesen Sieg geschenkt hat. Davon habe ich geträumt, dafür habe ich hart gearbeitet. Ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade meinen Traum habe wahr werden lassen. The sky is the limit, baby!“

