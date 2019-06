Russland vor Olympia-Ausschluss in Tokio? NOK kommentiert

Russlands Olympia-Komitee NOK geht davon aus, dass die Nationalmannschaft des Landes ungehindert an den Sommerspielen 2020 in Tokio teilnehmen wird. Dies sei die offizielle Position des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), sagt das NOK und weist damit Medienberichte über einen drohenden Ausschluss zurück.

Nach Angaben der britischen „Sunday Times“ könnte Russland eine Olympia-Sperre für die Sommerspiele 2020 in Tokio drohen.

Hintergrund seien Vorwürfe gegen den russischen Hochspringer Danil Lyssenko, der Dopingtester nicht über seine Aufenthaltsorte informiert haben soll, und eine angebliche Verstrickung von Offiziellen des russischen Leichtathletik-Verbandes RusAF.

NOK-Chef Stanislaw Posdnjakow glaubt nicht an eine Sperre.

„Wir gehen von der offiziellen Position des Internationalen Olympischen Komitees und anderer internationaler Sportorganisationen aus … die darin besteht, dass das russische Team an den Spielen in Tokio teilnehmen wird“, sagte er am Sonntag laut russischen Medien.

Bei Doping-Bekämpfung arbeite die russische Seite mit den zuständigen internationalen Stellen zusammen, sagte Posdnjakow weiter. Wenn im Fall des Leichtathletik-Verbandes Unregelmäßigkeiten entdeckt werden sollten, würden strengstmögliche Maßnahmen folgen, die allerdings individuell angewandt würden. Von einer kollektiven Verantwortung könne keine Rede sein.

Posdjankow verwies auch darauf, dass der Artikel der britischen Zeitung ausgerechnet vor einer wichtigen Sitzung des Internationalen Leichtathletikverbands IAAF erschienen ist. Der Weltverband IAAF wird bei seiner Council-Sitzung am 8. und 9. Juni über eine Wiederaufnahme des russischen Verbandes RusAF entscheiden, der im Dezember 2015 wegen des Doping-Skandals suspendiert worden war.