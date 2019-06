Liverpool feiert Klopp: Deutschem Trainer winkt Mega-Vertrag auf der Insel

Nach dem Triumph in der Champions League will der englische Fußball-Klub FC Liverpool seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp einen „Mega-Vertrag“ anbieten. Das melden mehrere Medien am Montag. Eine halbe Million Menschen feiern den ex-BVB-Coach in der nordenglischen Metropole. Der FC Bayern München buhlt chancenlos um die Dienste Klopps.