Fußball-EM-Quali: Jogi Löw nicht da, aber was soll’s – Deutschland besiegt locker Weißrussland

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat auch ohne ihren Trainer Joachim Löw einen 2:0-Pflichtsieg in Weißrussland eingefahren. Löw fehlte nämlich aufgrund einer Brustverletzung, die er sich beim Hanteltraining zugezogen haben soll. Ersetzt wurde er daher von „Co“-Trainer und „Aushilfschef“ Marcus Sorg, der seinen Job offensichtlich gut meistern konnte.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Russische Fußballelf feiert bisher größten Sieg ihrer Geschichte<<<

Der DFB wie auch die deutsche Presse reagierten erleichtert – es geht auch ohne Jogi Löw!

Schon nach 13 Minuten schoss Sane nach Kimmich-Lochpass das 1:0. Reus erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Sane verpasste mit einem Stangen-Kopfball (83.) gar den Doppelpack.

Tabellenführer in der deutschen Gruppe C bleibt allerdings Nordirland, das einen 2:1-Erfolg in Estland feierte. Die Insel-Kicker haben jetzt drei Siege aus drei Spielen.

Auch Löw war über den Sieg erleichtert und gratulierte laut der dpa dem Aushilfschef persönlich zu der von ihm eingeforderten Drei-Punkte-Lieferung.

Joachim Löw habe direkt nach dem Abpfiff Marcus Sorg angerufen.

„Natürlich hat sich der Bundestrainer schon gemeldet. Er hat uns beglückwünscht und ist natürlich auch sehr zufrieden“, zitierte Sorg kurz nach Mitternacht noch im Stadion von BATE Borissow aus dem „kurzen“ Gespräch mit Löw.#

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Gottschalk witzelt über deutsche Fußballnationalmannschaft<<<

ng/dpa