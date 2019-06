Tennis-König in Höchstform: Rafael Nadal holt sich zwölften French-Open-Titel und stellt Rekord auf

Der 33-jährige Tennisprofi aus Spanien hat am Sonntag in einer Neuauflage des Vorjahres-Finals das Endspiel in Paris gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 gewonnen.

Damit holt sich Nadal zum zwölften Mal die French Open und sichert sich so einen Grand-Slam-Rekord.

Er ist damit nämlich der erste Profi der Tennisgeschichte, der zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Bei den Damen hatte Margaret Court elf Mal in Australien den Titel geholt.

Thiem verpasste den zweiten Grand-Slam-Triumph eines Österreichers nach Thomas Muster bei den French Open 1995 und seinen ersten Sieg in Paris gegen Nadal.

