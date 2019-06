„Modernisierung“ der Olympischen Spiele: Breakdance im Programm für Olympia 2024 in Paris

So wurden auf der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag in Lausanne Surfen, Skateboarding, Sportklettern und auch Breakdance in das Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen.

Surfen, Skateboarding und Sportklettern werden bereits 2020 in Tokio zu sehen sein. Breakdance, der bei den Olympischen Jugend-Spielen 2018 in Buenos Aires dabei war, hatten sich die Franzosen für die Paris-Spiele gewünscht.

Allerdings wird das IOC erst Ende 2020 endgültig über die Integration der vier Sportarten in das Paris-Programm befinden und sie bis dahin intensiv beobachten.

ng/dpa