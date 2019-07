Darauf wird UFC-Champion aus Russland Khabib im nächsten Fight gegen Amerikaner Poirier verzichten

„Erinnern Sie sich noch, was ich im vorigen Kampf gemacht habe? Ich habe den Titel verteidigt. In Abu Dhabi werde ich das Gleiche tun, doch diesmal werde ich die Sprünge aus dem Oktagon unterlassen. Was meinen Konkurrenten betrifft, so ist Poirier ein exzellenter Kämpfer. Er besitzt gute Boxer-Fertigkeiten, und er bewegt sich gut auf den Beinen“, erklärte der russische Champion.

© AP Photo / John Locher UFC: McGregor fordert Revanche gegen Nurmagomedov - Trainer nennt Bedingung . Im Oktober des vorigen Jahres hatte er seinen Titel im Kampf mit dem Irländer Conor McGregor erfolgreich verteidigt. Nach dem Kampf kam es dann aber zu einer Schlägerei, die der Russe entfesselte. Er sprang aus dem Oktagon und griff die Sekundanten seines Gegners an. Zur gleichen Zeit attackierten die Sekundanten von Nurmagomedov McGregor. Infolgedessen wurden die beiden Kämpfer disqualifiziert: Gegen den Irländer wurde eine Sperre für sechs Monate und gegen den Russen eine für neun Monate verhängt.

Nurmagomedov gegen Poirier: Wer gewinnt nun?

Es wird erwartet, dass McGregor den Kampf zwischen Nurmagomedov und Poirier besuchen wird, der am 7. September in Abu Dhabi stattfinden soll. Der Trainer des Russen, Javier Mendez, empfahl dem Irländer, Personenschutz zu bestellen, sollte er zu diesem Kampf in den VAE reisen.

Der 30-jährige Nurmagomedov hat alle 27 UFC-Kämpfe in seiner professionellen Karriere gewonnen. Auf das Konto von Poirier kommen 25 Siege bei fünf Niederlagen.

ek